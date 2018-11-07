وزير خارجية السعودية يستضيف المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب.. صور

استضاف وزير خارجية السعودية عادل الجبير، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، خلال زيارته للسعودية، ونشر الحساب الرسمي وزارة الخارجية السعودية، "#الرياض | الوزير #عادل_الجبير يستقبل السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز".



وتشهد السعودية اليوم حدث تاريخي حيث أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى منطقة القصيم، إنشاء 600 مشروع بتكلفة 16 مليار ريال تنوعت ما بين مشاريع تنموية وتعليمية وخدمات بقطاع الإسكان.



وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء.