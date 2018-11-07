ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير خارجية السعودية يستضيف المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب.. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 04:42 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
استضاف وزير خارجية السعودية عادل الجبير، السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز، خلال زيارته للسعودية، ونشر الحساب الرسمي وزارة الخارجية السعودية، "#الرياض | الوزير #عادل_الجبير يستقبل السفير المتجول منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية ناثان سيلز".

وتشهد السعودية اليوم حدث تاريخي حيث أقر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى منطقة القصيم، إنشاء 600 مشروع بتكلفة 16 مليار ريال تنوعت ما بين مشاريع تنموية وتعليمية وخدمات بقطاع الإسكان.

وكان قد وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة القصيم مساء أمس الثلاثاء.
loading...

ترشيحاتنا

أرسنال يزف بشرى سارة لمنتخب مصر قبل مباراة تونس

صلاح ينشد المستحيل.. مجموعة ليفربول تتعقد وفرصة وحيدة من أجل الصعود

مطار القاهرة يستقبل 21 مرحلا من إيطاليا

الزمالك يسابق الزمن لفك حصار الثلاثى الهارب فى الفيفا

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

رسالة خاصة من محمد صلاح لصاحبة تمثال منتدى شباب العالم

خالد بيومي: اشجع الأهلي من أجل بلدي

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

تصريحات نارية لـ نجم فريق الترجي عن مواجهة الأهلي بـ رادس فى نهائى أفريقيا

التحقيق فى واقعة العثور على 5 كلاب مذبوحة بشبرا الخيمة.. فيديو وصور

حظر إعلامى فى الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟