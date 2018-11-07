الحكومة تقرر إعفاء مشروع الإسكان الاجتماعي بجمصة من سداد رسوم التراخيص

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع الاسكان الاجتماعي بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشروعًا قوميًا، مع الاعفاء من سداد رسوم تراخيص البناء اللازمة لتنفيذ المشروع، على أن تتولى الهيئة الهندسية إصدار التراخيص للمشروع المشار اليه، والذى يتكون من 221 عمارة.



كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية صيدا والقيراطين بمركز أوسيم محافظة الجيزة بمساحة 5.26 فدان، ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم فنى وصناعى ومركز شباب عليها.