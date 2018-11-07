تعديلات على قوانين التعليم والأسلحة وصندوق رعاية الشرطة بالنواب السبت..والأعضاء يصوتون نهائيًا على مزاولة الطب وصندوق المبتكرين..ومناقشات موسعة لاتفاقية المنطقة الروسية بقناة السويس..و34 طلب إحاطة

تشريعية البرلمان تناقش بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية

البرلمان يناقش مشروع قانون من الحكومة فى شأن الأسلحة والذخائر

مجلس النواب يناقش مشروع قانون من الحكومة بشأن أملاك الدولة الخاصة



يصوت مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، بشكل نهائى،السبت، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.



ويناقش الأعضاء أيضا تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021.



وتضمن التقرير أيضا طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (KFW) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 / 6 / 2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2018، وطريقة إقرار الموافقة على الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 مليون يوان صيني،والموقع في بكين بتاريخ 1/9/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2018، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول علي قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، و الموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2018، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع في الصين بتاريخ 1/9/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 498 لسنة 2018.



كما تضم طريقة إقرار الموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018. ، وطريقة إقرار الموافقة على التعديل الأول لـ اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 500 لسنة 2018.



كما يناقش أعضاء مجلس النواب، بجلسة السبت ، برئاسة د. على عبد العال، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومـكتـب لـجنة الـدفـاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (394) لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.



كما يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وتقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم .



ويناقش مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، يوم الأحد ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومـكتـب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما يناقش الأعضاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الصناعة والنقل والمواصلات والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 / 5 / 2018.



وتشهد الجلسة أيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقــات الخـارجـيـة عـن قــرار رئيــس جمهـــورية مصــر العـربيـة رقم 437 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/7/2018، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 470 لسنة 2018 بالموافقة على ترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتوريد 32 قطار لمترو أنفاق القاهرة الكبرى ( الخط الثالث ) المرحلتين الثالثة والرابعة (مجموعة ج5) والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 / 8 / 2018.



وتشهد جلسة البرلمان ، برئاسة د. على عبد العال، الإثنين، القادم مناقشة 34 طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، بشأن إشكاليات القمامة وإنارة الطرق والاستعداد للسيول، وسياسة الوزارة نحو زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع، وعدم تعاون المحافظين مع النواب.



وتتضمن الطلبات، 9 طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة موجهة إلى وزير التنمية المحلية ، بشأن انتشار أكوام القمامة في شوارع العديد من المحافظات، و 18 طلب إحاطة وسؤال عن عدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات.



وتشهد أيضا 6 طلبات إحاطة وسؤال عن تأخر الموافقة على تخصيص أراضي لتنفيذ المشروعات العامة، وطلبان إحاطة سؤالان عن إجراءات مواجهة موسم الأمطار والسيول، وطلبا إحاطة وسؤال عن مشاكل مرفق النقل الداخلي لمدينة طنطا، وعن عدم تسيير بعض الخطوط لهيئة النقل العام ببعض المحافظات.



كما تشهد أيضا 4 طلبات إحاطة وطلب مناقشة عامة عن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع المحافظات، وطلبات إحاطة مقدمة من العضو بسام فليفل ، عن عدم تعاون محافظ الدقهلية مع نواب محافظة الدقهلية،والعضو محمد الكوراني،عن معايير تأجير شواطئ محافظة الاسكندرية، والعضو عصام إدريس، عن اكتمال مبنى الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، والعضو محمد الحسيني، عن استراتيجية زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع، والعضو محمد صلاح عبد البديع، عن تبعية ثلاث عزب بمركز منيا القمح لثلاث مجالس محلية مختلفة رغم تجاوزهم مكانيًا، والعضو محمد عطا سليم، عن إعادة هيكلة الموظفين بمحافظة الاسكندرية، والعضو غريب أحمد حسان، عن عدم صرف مرتبات عمال السركي بمحافظة جنوب سيناء، والعضو أمل زكريا قطب، عن عدم تثبيت العاملين بمحافظة البحيرة، والعضو سعيد العبودي، عن عدم تحويل قرية انشاص الرمل مركز بلبيس محافظة الشرقية إلى مدينة.