وزير الرياضة: 20 مليون جنيه لتطوير 100 مركز شباب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن البروتوكول الذي وقعته الوزارة اليوم مع وزارة الاتصالات لتطوير 100 مركز شباب، يتضمن إطارا حكوميا لمتابعة ومراقبة التنفيذ وسيكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ البروتوكول.





وأضاف وزير الشباب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء أن البروتوكول مع وزارة الاتصالات يؤكد على توجه الحكومة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات وبعضها البعض.





وأشار صبحي إلى أن تطوير مراكز الشباب يحتل اولوية وأهمية خاصة بالوزارة، موضحا أنه سيتم تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير 100 مركز شباب بصالات تكنولوجيا وتجهيزها بحاسب آلي.





وأكد وزير الشباب أن هناك عدة مشروعات مع جهات دولية لتدريب وثقل مهارات الشباب وتهيئته للعمل بالقطاع الخاص وريادة الأعمال.



