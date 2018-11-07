خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

وضع خالد بيومي المحلل الرياضي بقنوات أبوظبي الرياضية، "روشتة"، تتويج النادي الأهلي باللقب الأفريقي التاسع في تاريخه، على حساب الترجي التونسي، بعد غدٍ.



وقال بيومي في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": "يجب على لاعبي الأهلي أن يلتزموا الهدوء والتركيز، وعدم الإنصات لما يحدث، وعدم الاحتكاك بحكم المباراة مهما كانت الأحداث، وعدم إعطاء الفرصة للدخول في أمور غير كرة القدم داخل الملعب، بالإضافة إلى عدم استفزاز الجماهير".



وتابع بيومي حديثه قائلًا: "أولًا، يجب على لاعبي الأهلي السيطرة على وسط الملعب، وثانيًا، إيقاف أجنحة الترجي تفاديًا للخطر، ثالثَا، امتلاء منطقة العمق التي يلعب فيها طه ياسين الخنيسي، رابعًا، اللعب على العمق الدفاعي للفريق التونسي والجبهة اليمنى التي يلعب فيها سامح الدربالي".



أضاف: "خامسًا، الاستحواذ والتمرير الكثير في كل جزء من الملعب، بدايةً من وسط ملعب الترجي، سادسًا، إيقاف أخطر لاعب بالفريق وهو يوسف بلايلي، سابعًا، لابد من فرض أسلوب معين عليه من وسط الملعب، ثامنًا التركيز على الضربات الثابتة بدفاع منظم جدًا".



واختتم بيومي حديثه قائلًا: "أثق في لاعبي الأهلي، وفي التنظيم بالعمل الفني داخل الملعب من تنفيذ ما هو مطلوب منهم حرفيًا".



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم الجمعة المقبل، على ملعب "رادس" في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن التقيا يوم الجمعة الماضي، في الذهاب على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر 3-1.

