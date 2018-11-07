ثقافة أسيوط تناقش إبداعية الأداء في السيرة الشعبية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث ناقش بيت ثقافة منفلوط كتاب "إبداعية الأداء فى السيرة الشعبية" تناول خلالها د. محمد رمضان السيرة الشعبية وانتشارها فى الريف المصرى وإبداعات أداء الراوى وأنها ترسخ القيمة الشعبية.





كما عقد بيت ثقافة أبنوب ندوة تثقيفية بالتعاون مع إدارة أبنوب الصحية بعنوان "التوعية بخطر الديدان المعوية" بمدرسة الناصرية الابتدائية بأبنوب.



