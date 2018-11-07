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ثقافة

ثقافة أسيوط تناقش إبداعية الأداء في السيرة الشعبية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
طارق موسى
نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بفرع ثقافة أسيوط، حيث ناقش بيت ثقافة منفلوط كتاب "إبداعية الأداء فى السيرة الشعبية" تناول خلالها د. محمد رمضان السيرة الشعبية وانتشارها فى الريف المصرى وإبداعات أداء الراوى وأنها ترسخ القيمة الشعبية.

كما عقد بيت ثقافة أبنوب ندوة تثقيفية بالتعاون مع إدارة أبنوب الصحية بعنوان "التوعية بخطر الديدان المعوية" بمدرسة الناصرية الابتدائية بأبنوب.

وتحدث سامح عبد المعطي "مثقف صحي بإدارة أبنوب الصحية"، خلال الندوة عن أسباب الإصابة بالديدان المعوية والأعراض التي تظهر بعد الإصابة وطرق العلاج والوقاية من الإصابة، وأهمية النظافة الشخصية وطرق الحفاظ على صحتنا من الأمراض.
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