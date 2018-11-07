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رسالة للسلام والتسامح.. السيسي يوصي بتشكيل مجموعة من شباب المنتدى لتقديم الدعم لضحايا الارهاب في العالم.. ونواب: يوحد الجهود للقضاء على الفكر المتطرف والتعاون بين عصب الأمم ينشر المحبة بينهم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:41 م
الرئيس السيسى فى
الرئيس السيسى فى منتدى شباب العالم
القسم السياسي
جمال محفوظ: 
دعم لضحايا الإرهاب يوحد جهود القضاء علي الفكر المتطرف
آمنة نصير: 
تشكيل لجنة من الشباب لدعم ضحايا الإرهاب يحقق مكاسب لمصر والعالم
حسن السيد: 
المنتدي حقق المطلوب منه علي أكمل وجه

جميعنا يعرف ان الارهاب لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فاليوم يفجر مسجدا بالمصلين فيه، وغدا ينقض علي كنيسة ويقتل ما فيها، عانت مصر من هذه الازمة التي كادت أن تقضي علي الدولة، لولا إرادة القيادة السياسية، وعزيمة شعبها، لم تسمحا بذلك حيث تم توحيد الجهود، وتم تكثيف الضربات المتلاحقة لدحره من مصر والعالم العربي، ولكن علي الرغم من ذلك مازلنا نعاني من هذه الكارثة، والتي تحدث عنها الرئيس في منتدى شباب العالم أمام كل المشاركين، وتم مناقشتها وتدعيم دور الشباب للقضاء علي هذه الازمه لبناء السلام وفض المنازعات والصراعات، والتي نتج عنها الكثير من الضحايا.

لذلك قام الرئيس بالتوصية لتشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم.جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ.

وفي الموضوع ذاته أشاد النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب،بتوصية الرئيس السيسي بتشكيل فريق عمل من شباب العالم المشاركين في المنتدى لتقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الإرهاب في العالم، مشيرا الي ان هذا القرار سيزيد من التعاون بين دول العالم ونشر اواصل السلام والمحبة.

جاء ذلك خلال تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" مضيفا انه سيتم توحيد الجهود في محاربة الارهاب في كل الدول للقضاء عليه، مؤكدا علي أهمية تجمع هذا العدد الكبير من الشباب"5000" في منتدي شباب العالم، ومناقشة معهم القضايا المهمه ودورهم في مكافحة الارهاب، يساعد في بناء السلام.

وأشاد محفوظ بحديث الرئيس عن القضية الفلسطينية ودعمه الكامل لها، واتخاذ اي قرار يصب في مصلحة اشقائنا الفلسطينيين.

من جانبها قالت النائبة امنه نصير عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان تشكيل مجموعة من الشباب، للمشاركة في اعمال ايجابية وتدعو الي تحقيق السلام من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لضحايا الارهاب في العالم ومؤازرتهم، يؤكد جهود الدولة في محاربة الارهاب.

واضافت نصير في تصريحات لـ"صدي البلد" ان توصية الرئيس بعمل عذه المجموعة وتشكيلها، يحقق العديد من المكاسب للدولة ىالمصرية والعالم اجمع، مؤكدة ان اشتراك الشباب وتجمعهم من كل العالم يدعم قضية بناء السلام، ويقضي علي نشر الفكر المتطرف السائد لدي بعضهم.

وطالبت عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، ان يتم اختيار الشباب علي اساس تنشئتهم علي مبادئ قيمة وفكر متقدم، ويكونون ذوي علم وخبره ودراية بالقضايا العالمية.

وأعرب النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن سعادته بسبب تحقيق منتدي شباب العالم اهدافه وثمارة بنجاح بنسبة 100% مشيدا بقرارات الرئيس السيسي التي اتخذها والتي تهدف الي تحقيق التنمية ونشر السلام داخل القارة السمراء.

وأكد السيد في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قرار اعلان مدينة شرم الشيخ للتكامل العربي الإفريقي، و تكليف الأكاديمية الوطنية المصرية لتدريب الشباب العربي والافريقي، يؤكد حرص الدولة دائما علي الاهتمام بالشباب وتأهيلهم في كل المجالات وتدريبهم علي القيادة وذلك من اجل مستقبل افضل للعالم اجمع.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، انه من خلال قرارت الرئيس الصائبة تم الترويج للسياحة في مصر بشكل كبير، فبعد إعلان مدينة شرم الشيخ للتكامل العربى والافريقي، واسوان عاصمة لشباب القارة السمراء، سيكون هناك توجه كبير اليهم، وانعاش السياحة فيهم مره اخري.

وفي السياق ذاته، اكد السيد علي محاولة الدولة نشر الروح الطيبة والتسامح مع جميع دول العالم، مؤكد ان تشكيل لجنة من مشتركة من الشباب لدعم ضحايا الارهاب سيكون له مردود ايجابي وقوي في نشر مبادئ السلام.

واختتم السيد، أنه رغم المحاولات الدنيئة لتوصيل فكرة مشينة عن مصر، وانها مليئة بالصراعات، يثبت تنظيم المنتدي واحتضان كل هذا العدد من الشباب وغيرهم في مدينة شرم الشيخ كذب ادعائهم وفشلهم في محاولة اشاعة الفرقة بين المصريين.
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