رسالة للسلام والتسامح.. السيسي يوصي بتشكيل مجموعة من شباب المنتدى لتقديم الدعم لضحايا الارهاب في العالم.. ونواب: يوحد الجهود للقضاء على الفكر المتطرف والتعاون بين عصب الأمم ينشر المحبة بينهم

دعم لضحايا الإرهاب يوحد جهود القضاء علي الفكر المتطرف

آمنة نصير:

تشكيل لجنة من الشباب لدعم ضحايا الإرهاب يحقق مكاسب لمصر والعالم

حسن السيد: