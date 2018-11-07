سيف سالم: أحاول تقديم أغاني مميزة وعدم التشبه بأحد

قال المطرب سيف سالم، إنه يحاول البقاء على نفس الإيقاع الموسيقي والغنائي الرومانسي الهادئ، الذي اعتاد على تقديمه للجمهور، وتقديم المميز من الإيقاعات والألحان، وعدم التشبه بأحد.





وأوضح "سالم" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن يحب الاستماع إلى أغاني الطرب القديمة خاصة لكوكب الشرق الست أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب والفنان القديم محمد فوزي.



