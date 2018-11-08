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وزير الأوقاف يشارك في اجتماع الاتحادات العربية النوعية بالغردقة

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:26 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس اتحاد الأوقاف العربية في اجتماع الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية الذي يعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اليوم،  الخميس.

ويناقش وزير الأوقاف مع اللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، عددا من المشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة ويتفقدان معا مقر مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الميناء المزمع افتتاحه فى العيد القومي للمحافظة يناير المقبل.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس اتحاد الأوقاف العربية، أصدر قرارًا بتعيين المهندس سيد محروس القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف أمينا عاما لاتحاد الأوقاف العربية.

وأكد فى بيان، أنه سيعمل خلال الفترة الحالية والمقبلة على تفعيل دور هذا الاتحاد في استثمار وتنمية أموال وأعيان الوقف وفِي خدمة المجتمع، لافتا إلى أنه قد تلقى دعوة من السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية لحضور اجتماع الاتحادات العربية النوعية، مؤكدا أنه خلال اتصال جرى بينهما على أهمية تفعيل دور اتحاد الأوقاف العربية خلال الفترة الحالية والمقبلة. 
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