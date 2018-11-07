ابن زراعة المنوفية يحصل على وسام الجدارة في المكسيك

لم يكن يتوقع الدكتور عمرو المصرى انه بعد عودته من المكسيك أن تخبره الجامعة بحصوله علي وسام الجدارة والتميز كأفضل باحث في عام 2018 من جامعة متروبوليتانا المستقلة بالمكسيك.



الدكتور عمرو المصرى ابن قرية طهواى بمركز أشمون بمحافظة المنوفية والأستاذ بكلية الزراعة جامعة المنوفية، تخرج في عام 2006 في قسم أمراض النبات حيث حصل علي المركز الاول بالقسم والترتيب الثالث بين اوائل الدفعة وتم تعيينه معيدا بالكلية.



التقي صدى البلد الدكتور عمرو المصرى داخل مكتبه بكلية الزراعة ليروى لنا كيف حصل علي الجائزة.



** كيف تدرجت في الكلية للوصول الى رسالة الدكتوراه خارج مصر؟

عقب تخرجي فى الكلية في عام 2006 قمت بتحضير رسالة ماجستير في قسم النبات الزراعي ميكروبيولجية زراعية وكانت الرسالة تتضمن تدوير المخلفات الزراعية ودراسة تأثير الكائنات الحية الدقيقة في تدويرها وانتاج سماد عضوى حتي حصلت علي الماجستير في عام 2011 اعقبها قمت بالسفر الي دولة المكسيك في بعثة دراسية ومنحة مقدمة للحصول علي درجة الدكتوراة.



** كم استغرقت المنحة في المكسيك؟

سافرت في عام 2013 ودرست نحو 4 سنوات تحت اشراف مجموعة متميزة من الابحاث وقمت بعمل 5 ابحاث حصلت بعدها علي رسالة الدكتوراة في عام 2017 وحصلت علي الدرجة في يناير 2018 وعدت الي مصر في فبراير الماضي.



** ماذا تناولت رسالة الدكتوراة؟

تناولت 5 أبحاث عن استعمال نوعين من الخمائر ودراسة تأثيرهم على الهضم وإنتاج الغاز في كرش الأغنام والأعور في الأرانب



بهدف العمل على تقليل الغاز الناتج من عمليات الهضم في الحيوان لتقليل المغص وكذلك تقليل التلوث البيئى الناتج عن إنبعاث تلك الغازات المتمثلة في ثاني أكسيد الكربون والميثان وذلك من خلال الكائنات الحية.



** وكيف تم اختيارك للجائزة؟

في جامعة متروبوليتان المستقلة بالمكسيك والتي كنت ادرس بها يتم تقييم الأبحاث والدراسات ومدى تطبيقها في المجتمع وتم ابلاغي بحصولي علي وسام الجدارة والتميز لأفضل طالب دكتوراه لعام 2018 في العلوم الزراعية عن فترة الدراسة للحصول على الدكتوراه بجامعة متروبوليتانا.



** هل تم تطبيق هذه الأبحاث علي الواقع؟



بالفعل دولة المكسيك رغم انها دولة نامية الا انها تهتم اهتمام بالغ بالبحث العلمي وتوفر كافة الامكانيات للدارسين بها من خامات مواد وفي حالة عدم التوافر يتم تطبيقها خلال فترة قصيرة لتقديم افضل النتائج وبالفعل تم تطبيق الأبحاث علي الواقع واعطى نتائج متميزة تفيد البيئة حيث ان مجال الابحاث ادى الي تقليل نسبة الوفيات بين الارانب بنسبة 5% وكذلك تقليل الغازات الناتجة عن طريق زيادة الهضم ويؤدى ذلك للحفاظ علي البيئة من الغازات الي جانب توفير عائد اقتصادى كبير.



** كيف ترى البحث العلمي في الجامعات المصرية؟

البحث العلمي في مصر ما زال يفتقد الكثير من الامكانيات ولابد من الاهتمام به حيث انه من مقاييس تقدم الامم ولابد من توفير الامكانيات للطلاب والباحثين.



** وماذا تنوي في المستقبل؟

اولا اتمنى ان تتحمل وزارة التعليم العالي تكلفة السفر الي المكسيك لاستلام الجائزة كما اتمني استكمال دراستي عن طريق ابحاث ما بعد الدكتوراة في مجالات هامة واكتشافات كبيرة تنعكس بأثر طيب علي البيئة والواقع المصرى.



** هل تلقيت أي اتصال من التعليم العالي لتهنئتك بالجائزة؟

لم اتلق اتصالا بل قامت وزارة التعليم العالي بتهنئتي من خلال نشر بوست على صفحتهم علي موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " متمنيا الاستجابة لمطلبه بتحمل الوزارة لتكاليف السفر الي المكسيك لاستلام الجائزة.





