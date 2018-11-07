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حوادث

ضبط 5 أشخاص بتهمة الشروع فى قتل آخر بالإسكندرية.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:17 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط خمسة أشخاص بالإسكندرية لقيامهم بارتكاب واقعة شروع فى قتل أحد الأشخاص.

وردت معلومات لقطاع الأمن العام تنسيقًا مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمـــن الإسكندرية مفادها قيام المدعو/ حميدو .إ.ح، 28 سنة "عاطل" سبق اتهامه فى 7 قضايا "استعراض قوة، سرقة، إحداث عاهة ، مشاجرة" بالاتفاق مع كل من المدعو/ أحمد.ع.ش، 25 سنة عامل والمدعو/مؤمن. ر.إ، 23 سنة، عاطل سبق اتهامه فى (8) قضايا "مخدرات ، سلاح أبيض ، أقراص مخدرة "، والمدعو/ محمود. س. م ، 20 سنة، عاطل سبق اتهامه فى (10) قضايا "سلاح أبيض ، مشاجرة "، والمدعو/ عادل. خ. س، 35 سنة عامل، والمدعو/مصطفى. هـ.أ، 23 سنة عامل ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، بالتعدى على المدعو / محمد .ح. م ،20 سنة "سائق"، ومُقيم بدائرة القسم بقصد إزهاق روحه، وأنه استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه لسابقة تعدى المذكور عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح ذبحى بالرقبة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم قبل إتمام مخططهم الإجرامى، وبحوزتهم (فرد خرطوش، 20 طلقة من ذات العيار، طبنجة "مُحدث صوت ، 19 طلقة صوت، 5 قطع أسلحة بيضاء "مطواة ، سيف، 3 سكين ، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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