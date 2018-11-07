نائب يطالب بعمل مواقع للتسويق للمنتجات المصرية

أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، على ضرورة استغلال الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي في وضع خطط اقتصادية طموحة، كتطوير للقطاع التجاري، مطالبًا بعمل منصات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يجدون صعوبة بالغة في الوصول للعملاء.



كما طالب "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بالتنسيق بين وزارة الاتصالات والصناعة لعمل موقع لترويج جميع السلع والمنتجات المصرية، على غرار المواقع العالمية، مشيرًا إلى أننا نعاني من تأخر كبير في هذا الملف.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس، الثلاثاء، مجموعة من التوصيات، خلال الجلسة الختامية، لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بتشكيل مجموعة من الشباب المشاركين في المنتدى لتقدم دراسة الإيجابيات والسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي وتعظيم الاستفادة منها.