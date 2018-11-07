سيف سالم: أحب أغاني الطرب القديم.. وأود تقديمها مرة أخرى

قال المطرب الصاعد سيف سالم، إنه كان يميل منذ الطفولة للاستماع لتلاوة القراّن الكريم من كبار المشايخ، وقد وبدأ أقاربه وأصدقاؤه في تشجيعه وتقديم بعض التلاوات القراّنية في الإذاعة المدرسية.



وأضاف سالم خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أنه التحق فيما بعد بالفرقة الموسيقية في قصر ثقافة الجيزة، وقد عمل البعض على تدريبه وإعداده، موضحا أنه أخيه كان يساعده في تأليف وتلحين الأغنيات التي يقدمها.



وأشار المطرب، إلى أنه يحب الاستماع لأغاني الطرب القديمة خاصة لكوكب الشرق الست أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب والفنان القديم محمد فوزي، مؤكدا أنه تقديم والحان وكلمات الطرب القديم التي طالما نالت أعجاب الجمهور العربي والمصري بشكل خاص.