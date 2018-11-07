محافظ أسوان يطالب كل الجهات بتقديم مقترحات لاستضافة منتدى الشباب الإفريقي

طالب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، الجهات المعنية بتقديم مقترحاتها وأفكارها من أجل رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمية وتطوير وتجميل وتشجير مدينة أسوان بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أنها ستكون عاصمة للشباب الأفريقى لعام 2019 .



وأشار المحافظ إلى استضافة أسوان لمنتدى الشباب العربى والأفريقى العام القادم لإظهار المدينة فى أبهى صورة لها أمام الضيوف المشاركين في المنتدى والأنشطة المختلفة.



وطالب بضرورة استثمار الطرق والشوارع الرئيسية وأيضًا المساحات الفارغة في تركيب الإعلانات المضيئة طبقًا لقواعد التنسيق الحضارى.

