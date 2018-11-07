برنامج خاص لـ جنش في الجيم

وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، برنامج خاص لحارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش، لتأديته فى الجيم تجنبا لتعرضه لحالة من الارهاق والاجهاد.



ويواصل الفارس الأبيض تدريباته اليومية ، استعدادا لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ، السبت المقبل ، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى العام .



ويتصدر الفارس الابيض قمة جدول الدورى العام برصيد 23 نقطة ، بعد فوزه الأخير على حرس الحدود بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الـ 13 للمسابقة