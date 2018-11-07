ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برنامج خاص لـ جنش في الجيم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:06 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، برنامج خاص لحارس الفريق محمود عبد الرحيم جنش، لتأديته فى الجيم تجنبا لتعرضه لحالة من الارهاق والاجهاد.

ويواصل الفارس الأبيض تدريباته اليومية ، استعدادا لمواجهة فريق الإنتاج الحربي ، السبت المقبل ، ضمن مواجهات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى العام .

ويتصدر الفارس الابيض قمة جدول الدورى العام برصيد 23 نقطة ، بعد فوزه الأخير على حرس الحدود بنتيجة 2 – 1 فى الجولة الـ 13 للمسابقة
loading...

ترشيحاتنا

فتح باب التظلمات لتحديث البيانات الخاطئة لبطاقات التموين السبت المقبل

سقوط طفلة من الدور السادس بالسيدة زينب

نجم الترجي يعترف قبل النهائى الافريقى: المهمة فى رادس صعبة للغاية أمام الاهلى

إذاعة تونسية تثير جدلا جديدا عن حكام نهائي الأهلي والترجي

علي معلول: الأهلى بطل إفريقيا وانتظرونى فى أوروبا قريبا

لاعب الترجى مهددا بالحرمان من نهائى أفريقيا بعد محاولته تكسير الـ var.. فيديو

تحديات قوية تواجه أجيري قبل مواجهة تونس

صورة نادرة للراحل جميل راتب بصحبته زوجته مونيكا مونتيفير

الاتحاد التونسي لكرة القدم: الأهلي فوق الرأس وعلاقتنا بمصر أقوى من الفتنة

مقتل شاب مصري على يد سعودي في عملية طعن والشرطة السعودية تلاحق المتهم

أرسنال يزف بشرى سارة لمنتخب مصر قبل مباراة تونس

مفاجأة.. محمد صلاح يتصل بـ نحاتة المنيا ويطلب منها تمثالا آخر .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟