لاعب ليفربول السابق: نجم توتنهام يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

قال داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، إن الدنماركي كريستيان إيركسن، نجم توتنهام، يمكنه اللعب في أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة.



وأضاف ميرفي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة في حال تلقى عرضا من أي منهما".



وأعرب عن اعتقاده أن إيركسن سينتقل من توتنهام وسيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة، وأعتقد أن بإمكانه استغلال الفرصة والرحيل لناد كبير".



وواصل: "المشكلة أنني لست متأكدًا مما إذا كان سيحصل على الكثير من الدقائق في فريق من مستوى عال".



وختم لاعب توتنهام السابق "إنه لاعب مبدع وكان بارعًا في آخر موسمين، لكنني لا أعتقد أنه سيأخذ مكان كوتينيو في برشلونة".



وأبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالدولي الدنماركي، وعلى رأسها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.