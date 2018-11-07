ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

لاعب ليفربول السابق: نجم توتنهام يمكنه الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:08 م
صدى البلد
أحمد هاني
قال داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق، إن الدنماركي كريستيان إيركسن، نجم توتنهام، يمكنه اللعب في أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف ميرفي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة في حال تلقى عرضا من أي منهما".

وأعرب عن اعتقاده أن إيركسن سينتقل من توتنهام وسيذهب إلى ريال مدريد أو برشلونة، وأعتقد أن بإمكانه استغلال الفرصة والرحيل لناد كبير".

وواصل: "المشكلة أنني لست متأكدًا مما إذا كان سيحصل على الكثير من الدقائق في فريق من مستوى عال".

وختم لاعب توتنهام السابق "إنه لاعب مبدع وكان بارعًا في آخر موسمين، لكنني لا أعتقد أنه سيأخذ مكان كوتينيو في برشلونة".

وأبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالدولي الدنماركي، وعلى رأسها ريال مدريد، وباريس سان جيرمان.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. استقبال حاشد لخادم الحرمين بالقصيم خلال تدشين 600 مشروع

سيناريوهات الديمقراطيين لتغيير سياسة أمريكا الخارجية بعد انتخابات الكونجرس

خالد بيومي يكشف لـ صدى البلد روشتة تتويج الأهلي باللقب الأفريقي على حساب الترجي

ترتيبات رفيعة المستوى بشأن إياب نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى

أرسنال يزف بشرى سارة لمنتخب مصر قبل مباراة تونس

رشا الخطيب تعلن عن طلاقها من رجل أعمال سعودى

بشرى سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

تفاصيل الكشف عن سر اللغز الأكبر.. بناء الأهرامات.. فيديو

تحول جذري في الموقف الأمريكي من بشار الأسد

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

5 فتيات مصريات تألقن في منتدى شباب العالم .. تعرف عليهم

الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد بتحرك الجيش المصري لحماية أمن الخليج.. قطر تتقرب إلى روسيا بأموال شعبها.. الإمارات العاشرة على قائمة الدول الأكثر نفوذا.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

فيديو

طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو
المذيعة الكفيفة المكرمة من الرئيس: يارب أكون قد المسئولية.. فيديو
فيديوجراف.. قصة تمثال محمد صلاح المثير للجدل على السوشيال ميديا
فيديوجراف| سدود تركيا ومخطط تعطيش العراق
شاهد.. وزيرة الصحة تتفقد مركزي نقل الدم بالعباسية والعجوزة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟