تأهيل بهاء مجدي في مران الزمالك

أدى بهاء مجدى الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجا تأهيليا بالجري حول الملعب، على هامش تدريبات الفريق، المقامة على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي، السبت المقبل، بالجولة الـ14 لمسابقة الدورى العام.



وتعرض بهاء مجدى للإصابة خلال مباراة وادى دجلة، التى على أثرها تغيب اللاعب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام حرس الحدود بالأسبوع ال13 ، والتى انتهت بفوز الفارس الأبيض 2 – 1



ويتصدر الفارس الأبيض قمة المسابقة برصيد 23 نقطة .