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فن

راندا البحيري: سعيدة بردود الفعل على الأب الروحي والوجوه الجديدة به

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:52 م
صدى البلد
شيرى نبيل
عبرت الفنانة راندا البحيري عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلت إليها، عن دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، والذي حقق نجاحا جماهيريا، خاصة على الـ"سوشيال ميديا".

وأشارت "الفنانة، لـ"صدي البلد" إلى أن العمل ضم مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، وعندما تعاملت معهم؛ رأيت أنهم يتمتعون بموهبة، وهذا ظهر من خلال ردود الأفعال.

واوضحت أنها استمعت بالعمل مع فريق العمل، حيث كانوا عبارة عن طاقة إيجابية لم ترها من قبل، مشيرة إلى ان كواليس التصوير كانت أكثر من رائعة وسعدت بهذه التجربة.

ويشارك في الجزء الثاني من "الأب الروحي"، مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: "سوسن بدر وأحمد عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمود الجندى ووفاء سالم، وإيهاب فهمى ومحمد عز ومحمد محمود عبد العزيز، محمد رياض وعبير صبرى وسيمون وحسن حسنى وهادى الجيار ولطفى لبيب وحنان شوقى وجمال عبد الناصر ومحمد التاجى وإيمان أبو طالب"، والمسلسل من تأليف هاني سرحان.
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