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العلاقات الخارجية بالبرلمان: توصيات منتدى شباب العالم ستطبق على أرض الواقع

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:04 م
صدى البلد
توك شو
قال النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لدينا عدة ملفات على الصعيد الخارجى، وكان هناك جلسات متعلقة بمناقشة مستقبل إفريقيا والقدرة على وجود تكامل إفريقي نستطيع من خلاله تحسين الوضع، وهذه الجلسة كانت لدراسة أوجه الضعف لدى المجتمعات النامية.

وأضاف الخولى خلال لقائه عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن كان هناك جلسة لمناقشة الوضع الأورو متوسطي كانت ذات اهتمام كبير لطبيعة الموضوعات التي كانت مثارة من خلالها، مشيرا إلى أن لدينا بعض الدول التي لم تصل إلى حالة تقدم بقضايا الشباب وأوضاعهم وبالتالى الكثير ينبهرون من تجربة هذا المنتدى.

وأشار إلى أن توصيات منتدى شباب العالم تدعم التكامل العربي الإفريقي والوحدة الأورومتوسطية، مؤكدا أن التوصيات الصادرة عن منتدى شباب العالم ستطبق على أرض الواقع.
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