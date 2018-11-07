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حوادث

قوافل الداخلية الطبية تجوب القرى والنجوع لعلاج المواطنين .. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:32 م
صدى البلد
مصطفى الرماح - محمد صبرى
جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية في إطار حملة "كلنا واحد" التى أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية.

ومن أبرز تلك الجهود والتى نالت إشادة كبيرة من المواطنين، هى قيام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قوافل طبية للمحافظات والقرى الفقيرة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الأدوية لهم بالمجان، وذلك بالإضافة للقوافل التى تجوب أقسام الشرطة والسجون لتوقيع الكشف الطبى على السجناء والعاملين بالمواقع الشرطية.

وكثفت وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية توجيه القوافل الطبية المجهزة والتى تشتمل على عدد من الأطباء الأكفاء، والتى جابت معظم القرى والنجوع لتوقيع الكشف على المواطنين بالمجان لتخفيف العبء عنهم.

وخلال شهر أكتوبر الماضى، قام قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بتوجيه العديد من القوافل الطبية ضمت أطباءً من مختلف التخصصات الطبية، وصيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وأسفــرت جهود القوافل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية فى مديرية أمن بنى سويف عن توقيع الكشف الطبى على 192 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما توجهت القوافل لمديرية أمن سوهاج، وتم توقيع الكشف الطبى على 600 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وفى مديرية أمن أسيوط تم توقيع الكشف الطبى على 884 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم وبأقسام ومراكز شرطة "أول أسيوط، ثانٍ أسيوط، الفتح" تم توقيع الكشف الطبى على 1210 حالات وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وفى مديرية أمن البحر الأحمر، تم توقيع الكشف الطبى على 1000 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم وفى مديرية أمن الفيوم تم توقيع الكشف الطبى على 1060 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم، وفى مديرية أمن الجيزة "مركز شرطة أطفيح" تم توقيع الكشف الطبى على 4500 حالة، وصرف الأدوية اللازمة لهم.

كما استقبلت مستشفيات الشرطة بـ"مدينة نصر، العجوزة، الإسكندرية" بالتنسيق مع بعض الجمعيات الأهلية المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبى على 744 حالة متنوعة، وصرف الأدوية اللازمة لهم من خلال استقبالهم بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية للمحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة والسجون.
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