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أصل الحكاية

لمحبي السينما النظيفة.. ننشر أهم تفاصيل وفعاليات بانوراما الفيلم الأوروبي

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة

بدأت صباح اليوم الأربعاء أولى فعاليات الدورة الحادية عشرة لـ بانورما الفيلم الأوروبي، التي تنظمها سينما زاوية بوسط القاهرة في الفترة من 7 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر الجاري.


وفي خلال هذه الدورة سيتم عرض 65 فيلمًا من 26 دولة أوروبية منها النمسا وبلجيكا وبلغاريا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وأوكرانيا والسويد وسويسرا وألمانيا وآيسلند، منها الأفلام الروائية والتسجيلية والقصيرة والأرشيفية، التي أُنتجت مؤخرًا وحصلت على جوائز من مهرجانات دولية عديدة.

لمحبي السينما النظيفة..

ما هي البانوراما؟

وتعتبر بانوراما الفيلم الأوروبي فعالية سنوية أطلقتها شركة أفلام مصر العالمية عام ٢٠٠٤، وتولت سينما زاوية مسئولية تنظيمها منذ عام ٢٠١٤، وعلى مدار أحد عشر عاما، عرض في إطار البانوراما أحدث الأفلام الروائية الطويلة والتسجيلية الحائزة على جوائز من مهرجانات مرموقة.

 

بالإضافة إلى أفلام من علامات تاريخ السينما من جميع أنحاء أوروبا، كما تنظم البانوراما برنامجًا موازيًا من ورش العمل والمحاضرات التي يديرها ويلقيها محترفون في مجال الصناعة حول العالم.


لمحبي السينما النظيفة..

عرض أفلام كلاسيكية

المنتجة ماريان خوري رئيسة مهرجان البانوراما أكدت في مؤتمر صحفي عقدته للإعلان عن برنامج البانورما أنه سيتم عرض بعض الأفلام الكلاسيكية للمخرج العالمي الراحل انجمار برجمان كذلك ستقام محاضرة لمناقشة أعماله، كما عرض في المؤتمر  مختارات من مقدمات أفلام الدورة الحادية عشرة.

لمحبي السينما النظيفة..

السعفة الذهبية

وسيشارك في دورة هذا العام 7 أفلام تنافست على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 2018، كما حصد بعضها جوائز أخرى في مسابقات المهرجان، وتم اختيار بعض الأفلام من قبل لجنة مكونة من المخرج أبو بكر شوقي ومدير التصوير عبد السلام موسى والسيناريست مريم نعوم، لافتة إلى أنه ستقام فعاليات هامشية عديدة على هامش برنامج البانوراما.


لمحبي السينما النظيفة..

أفلام الطفل

وتنقسم هذه الدورة من البانوراما إلى 7 أقسام، تم استحداث قسمين جديدين فيهما وهما السينما السيريالية وقسم أفلام الأسرة والطفل بالإضافة إلى قسم خاص بسينما المخرج السويدي الراحل انجمار برجمان، أما الأقسام الأربعة الأخرى هى الأفلام الروائية الطويلة ومخرجون صاعدون والأفلام التسجيلية وعلامات سينمائية.

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