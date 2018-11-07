الرجال المستقرون في علاقاتهم الزوجية معرضون للإصابة بالصلع

مفاجأة كبرى فجرها طبيب بريطاني شهير اسمه عاصم شهالماك وخبير زراعة الشعر، حيث أكد أن الرجال المستقرين في حياتهم الزوجية مهددون بالإصابة بالصلع أكثر من غيرهم.



ووفقًا لتقرير نشره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أرجع خبير زراعة الشعر هذا الأمر إلى الأبحاث التي أظهرت أن الرجال في العلاقات المستقرة يميلون إلى فعل القليل لإخفاء الصلع بعد أن وجدوا شريك الحياة، لذلك لم يعدوا يبدون اهتمامًا بقصة الشعر والصلع بعد تحقيق الهدف.



وقال الطبيب المختص في زراعة الشعر :" في حين أن السعادة الزوجية لا تؤدي إلى أي تغيرات هرمونية قد تؤثر على تساقط الشعر ، إلا أنه بمجرد وجود شريك الحياة وتحقيق هذا الهدف سيكون هناك حافز أقل للتغطية على تساقط الشعر".