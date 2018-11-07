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فن

عرض فيلم كفرناحوم في أمريكا 14 ديسمبر المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
أعلنت مجلة فاريتى ان فيلم "كفرناحوم" للمخرجة نادين لبكى من المقرر ان يعرض فى الولايات المتحدة الأمريكية في 14 ديسمبر المقبل، وهو الفيلم الحائز على جائزة لجنة التحكيم بالدورة الـ71 من مهرجان كان السينمائي، ورشحته لبنان لتمثيلها في النسخة الـ91 من مسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

تدور أحداث الفيلم حول صبى يبلغ 12 عاما يقرر مقاضاة والديه بسبب جلبه إلى حياة مليئة بالمعاناة، ويتطرق من خلال الأحداث إلى حياة المهمشين وأطفال الشوارع في لبنان، ويشارك في الفيلم مجموعة من الممثلين غير المحترفين على رأسهم الطفل بطل الفيلم زين الرافعي، وهو لاجئ سوري ويعيش مع أسرته في فقر.

وعن أزمة أطفال الشوارع، قالت المخرجة اللبنانية نادين لبكى: "نتجاهلهم، نتصرف كما لو كانوا غير موجودين، ولكنهم موجودين بسبب الحروب والصراعات والقرارات الغبية للحكومات الفاشلة، كنت بحاجة إلى فهم ما يحدث عندما يختفي أحد الأولاد الذين رأيتهم في الشوارع، أمضيت شهورا فى البحث عن الوضع، والتحدث إلى العائلات التي كانت تكافح للعثور على الطعام والمأوى، وفي نهاية المقابلات مع الأطفال، كنا نتساءل عما إذا كانوا سعداء بكونهم على قيد الحياة، كانت إجابتهم تحطمني يقولون إنهم يتمنوا الموت، لا يعرفوا لماذا ولدوا إذا كانوا هنا فقط ليتعرضوا للضرب والإساءة والتعذيب، لم يقل لهم أحد كلمة لطيفة".

وتابعت: "ربما أكون طموحة أكثر من اللازم أو ساذجة للغاية، لدرجة أننا نعتقد أنه بإمكاننا تغيير كل شيء، لكنني أريد أن يفتح هذا الفيلم جدلًا حول هذه المشكلات ويجعل الناس أكثر وعيًا بها، ربما تكون تلك بداية لشيء ما".
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