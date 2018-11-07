نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

وجه إيهاب المباركي نجم فريق الترجي التونسي رسالة تحذيرية لفريق الاهلي قبل مواجهة الجمعة المقبل بإياب نهائي دوري ابطال افريقيا، حيث أكد ان فريقه تعرض لظلم شديد بشهادة الجميع فى مباراة الذهاب و لن يسمح بتكرار ما حدث مرة أخرى.



وأكد في تصريحات تلفزيونية لـ قناة بي ان سبورت ان الفريق سيسعي للانتقام مما حدث والفوز باللقب الافريقي مشددا على ان مباراة الاياب ستشهد درسا كرويا للاهلي.



وتابع ان الحضور الجماهيري سيعطى للاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة للفوز وإسعاد الجماهير، مشددا على ان كل الاحتمالات واردة فى كرة القدم والفوز بهدفين دون رد أمر وارد.