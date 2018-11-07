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شاهد.. سيف سالم يبدع في غناء روح على الهواء

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
أبدع المطرب الصاعد سيف سالم في تقديم أغنية "روح" للفنان القدير فضل شاكر مع الإعلامية دينا رامز في برنامج "ست الستات" المذاع علي فضائية صدي البلد.

وأوضح، أنه التحق في بداية مسيرته بالفرقة الموسيقية في قصر ثقافة الجيزة، وعمل البعض على تدريبه وإعداده، مضيفا أن أخيه كان يساعده في تأليف وتلحين الأغنيات التي يقدمها.

وأكد، أنه يحب أغاني الطرب القديم التي طالما نالت من إعجاب الجمهور العربي والمصري بشكل خاص، ويود تقديم ألحان وكلمات الطرب القديم التي طالما نالت إعجاب الجمهور العربي والمصري بشكل خاص.
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