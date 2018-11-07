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مرأة

الصحة العالمية: تسوس الأسنان من الأمراض السارية.. وطبيب: 90% من الأطفال ضحاياه

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:21 م
صدى البلد
قسم المرأة
أعلنت منظمة الصحة العالمية إدراج مرض تسوس الأسنان ضمن الأمراض السارية منذ عدة أيام.

وقال الدكتور محمد العالم طبيب جراحة وتجميل الأسنان إن ٩٠% من الأطفال حول العالم يعانون من مرض تسوس الاسنان فى المرحلة العمرية من سن ٣ سنوات وحتى ١١ عاما.

وأضاف :" في دبى قاموا بعمل حملة على المدارس لتوعية الأطفال والامهات بالتسوس وكيفية تفاديه من خلال تعلم الحفاظ على الاسنان باستخدام الفرشاة والمعجون المناسب وكيفية غسل الاسنان بشكل سليم وتنظيفها ايضا بالخيط الطبى؛ والبعد عن تناول الحلويات والأطعمة المصبوغة والتي تحتوي على مواد حافظة".

وعن إصابة الكبار قال العالم :" الامر ليس مقتصرا على الاطفال بل الكبار ايضا خاصة مرضى السكر والحوامل ؛ لذلك يجب علينا التوعية المستمرة وزيارة طبيب الاسنان مرة كل ستة أشهر".
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