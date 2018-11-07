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تعليم

مجازاة 17 من العاملين بمدرسة الشهيد "أحمد محمد" لعدم الانضباط بالشرقية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة ١٧ من العاملين بمدرسة الشهيد أحمد محمد مهدي الإبتدائية التابعة للإدارة التعليمية بالابراهيمية بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني .

وشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الادارة قامت بالمرور المفاجئ على مدرسة الشهيد احمد محمد مهدي الإبتدائية بمركز الإبراهيمية وتبين عدم تواجد (١٧) من العاملين بالمدرسة أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية .

وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين الغير ملتزمين كان قرار السيد المحافظ خصم 3 أيام من الراتب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
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