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تفاصيل طريق الحرير الذي يخدم أكثر من نصف سكان العالم .. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
محمد القاضي
أذاعت فضائية "العربية نيوز"، تقريرا يعرض تفاصيل طريق الحرير الذي جاء بمبادرة صينية.

وأبرز التقرير، أن طريق الحرير سوف يغير خارطة التجارة العالمية، مشيرا إلي أن الطريق يخدم 65 بلدا يعيش فيها أكثر من 4 مليارات نسمة، أي يخدم أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية.

وأوضح أن الطريق يتضمن شبكة طرق بحرية وبرية تربط آسيا بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط، لافتا إلي أن دول الخليج تلعب دروا حيويا في هذا الطريق.

وأشار إلي أن فكرة طريق الحرير طرحها الرئيس الصيني "تشي"، في عام 2013، بتكلفة تصل إلي 900 مليار دولار، ويشمل التقرير بناء مشروعات وطرق في أكثر من 60 دولة، ويهدف إلى تعزيز الاستثمار بين الدول.
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