جامعة بنها تنظم ورشة عمل عن فرص التمويل المقدمة من صندوق نيوتن مشرفة

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها، ورشة عمل عن فرص التمويل من خلال صندوق نيوتن مشرفة وبرعاية الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك في إطار التعاون بين جامعة بنها والمركز الثقافي البريطاني في مصر.



وأشار الدكتور ناصر الجيزواي المشرف على العلاقات العلمية والثقافية والدولية بالجامعة، إلى أن الصندوق يمول منحا لطلاب الدكتوراه والزمالات وريادة الأعمال والابتكار وبناء الروابط المؤسسية بين الجامعات.



ولفت إلى أن الصندوق يسعى لإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجالات التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية من خلال قطاعات البحث العلمي والابتكار.

