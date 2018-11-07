تعليم جنوب سيناء يكرم مدير الشئون التنفيذية لبلوغه سن المعاش

كرمت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء عبد الله عبيد مدير الشئون التنفيذية بالمديرية لبلوغه سن المعاش فى حفل كبير أقيم بمسرح مدرسة الصناعات الثانوية بطور سيناء شهده محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، وعدد كبير من القيادات التعليمية بالمحافظة أبرزهم محمود الشحات وكيل المديرية الأسبق والشيخ خليل الحويطي رئيس مجلس أمناء المحافظة وعصام رجب نقيب المعلمين وعلى حسن مدير ادارة طور سيناء التعليمية ومحمد الكرداوى مدير ادارة الانشطة.



وأثنى الحضور في كلماتهم على مدير الشئون التنفيذية واخلاصه في العمل وأسلوبه في حل المشاكل والقضايا التعليمية طوال فترة عمله.



وقال عبد الله عبيد، ان اليوم اسعد يوم في حياته وهو يشاهد حب زملائه له وتكريم مديرية التربية والتعليم له ونصح عبيد المعلمين بالتمسك بتقوى الله والاخلاص فى العمل.



ووجه الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وجميع العاملين بالتربية والتعليم الذين حرصوا على حضور حفل تكريمه.



من جانبه أشاد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بإخلاص وخبرة مدير الشئون التنفيذية فى العمل، مشيرا إلى أنه عمل مع 9 وكلاء وزارة للتعليم بجنوب سيناء مديرا لمكتب وكيل الوزارة، مشيرا الى أن مديرية التربية والتعليم لن تنسى القامات التعليمية وسوف تستفيد من خبراتهم.



وقدم عصام رجب نقيب المعلمين ميدالية النقابة تكريما لمدير الشئون التنفيذية.