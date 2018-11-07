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أخبار العالم

أول تعليق تركي على مكافأة بشأن قادة العمال الكردستاني

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:05 م
المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة التركية
رويترز
أكد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا لتحقيق تطلعات الولايات المتحدة وذلك بعدما عرضت واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة كبار لمسلحي حزب العمال الكردستاني.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تركيا تعتبر خطوة واشنطن إيجابية، لكنها متأخرة.

وعرضت الولايات المتحدة أمس مكافآت للإدلاء بمعلومات تؤدي لاعتقال ثلاثة من قيادات الحزب الذي يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.
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