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طلاب من أجل مصر تنظم ندوة بعنوان مكافحة الإلحاد بجامعة حلوان

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:09 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
ينظم أعضاء أسرة "طلاب من أجل مصر" بجامعة حلوان ندوة بعنوان "مكافحة الإلحاد" بمدرج مبنى الامتحانات.

ويتحدث فى الندوة الشيخ أحمد محمد محمد حسن مدير عام أوقاف المعصرة، ويشارك فيها نحو 1000 طالب.

فيما تعتزم إدارة جامعة جنوب الوادى بالاقصر، بالتنسيق مع اعضاء اسرة "طلاب من اجل مصر" تنظيم حفل فنى للطلاب الجدد بفرع الجامعة بالاقصر داخل مسرح قصر الثقافة يوم الأحد المقبل.

ويتضمن الحفل تقديم بعض الفقرات الفنية بمعرفة الطلاب بحضور رئيس الجامعة.
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