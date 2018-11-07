عزة مصطفى: المواقع العالمية والعربية اهتمت بما فعله الرئيس في منتدى الشباب.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن المواقع العالمية والعربية اهتمت بما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي فى منتدى شباب العالم الذى انعقد فى شرم الشيخ، واختتمت فعالياته مساء أمس.



وعرضت خلال تقديمها برنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، عناوين الاخبار التى نشرت فى الصحف العربية عن تصريحات الرئيس فى منتدى شباب العالم.



كما وجهت الشكر لجميع من شاركوا في تنظيم منتدى شباب العالم.