الداخلية تتخذ قرارا عاجلا لتفادي الأزمات المرورية.. فيديو

قال الرائد أحمد نور، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إن الإدارة قامت بتعزيز الخدمات مع بدء الاستعداد الذروة المسائية، مع وجود متابعة من كاميرات المراقبة، ولاسلكية مع جميع إدارات المرور.



وأوضح نور خلال لقاء تلفزيوني مع فضائية إكسترا نيوز، أن هناك تعزيزا إضافيا في أماكن الاختناقات المرورية من الإدارة ليومي الأربعاء والخميس، مؤكدا أن هناك متابعة بشكل مستمر للطرق في حال وجود أي كثافات أو إعاقات مرورية.



وأشار مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلي أن الإدارة تعمل على محور التوعية المقدمة للمواطنين عن المخالفات المرورية والأضرار الجسيمة الناتجة عنها، بالإضافة إلى ضبط المخالفات التي قد تؤدي لعواقب وخيمة.