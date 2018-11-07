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برلمان

برلمان إنجلترا يخصص كلمة لمصر باحتفالية 100 عام على دخول المرأة الحياة النيابية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:21 م
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس ، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان
معتز الخصوصى
خصص البرلمان الانجليزى كلمة لمصر في الاحتفالية العالمية التى ينظمها غدا الخميس بمبنى البرلمان البريطانى بمدينة لندن احتفالا بمرور مائة عام على دخول المرأة الانجليزية الحياة النيابية بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية عالمية رفيعة.

تلقي الكلمة ممثلة مصر في الاحتفالية النائبة الدكتورة هبة هجرس الخبيرة الدولية في مجال الإعاقة عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان عضو المجلسين القومي للمرأة والقومى للإعاقة.

يذكر أن البرلمان الانجليزى وجه دعوة خاصة للنائبة الدكتورة هبة هجرس ضمن 100 سيدة على مستوى العالم لتمثيل مصر في الاحتفالية العالمية وخصص كلمات لعدد قليل من الدول المشاركة وجاءت مصر من بين الدول القلائل التى تشارك بكلمة في الاحتفالية.

من ناحية أخرى غادرت اليوم الأربعاء النائبة الدكتورة هبة هجرس القاهرة متوجهة إلى لندن لتمثيل مصر في الاحتفالية وإلقاء كلمة مصر.
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