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محافظات

اليوم.. افتتاح معرض ملابس بأسعار مخفضة لطلاب جامعة بنها

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 01:37 ص
الدكتور حسين المغربي،
الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهوارى
يفتتح الدكتور حسين المغربي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم، الخميس، معرض ملابس، لطلاب الجامعة، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بمشاركة نادي اينرويل الجزيرة، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى في الجامعة. 

وقال "المغربى"، إن المعرض يقام في إطار التعاون الدائم بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وأندية الاينرويل، وما تقدمه من خدمة مجتمعية، وذلك للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم.

وأكد حرص جامعة بنها على إقامة مثل هذه المبادرات والمعارض الطلابية بمختلف الكليات؛ لخدمة الطلاب.

فيما أكدت الدكتورة إيمان البيطار، عميد كلية الطب، والمشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالجامعة، أن المعرض سيضم عددًا كبيرًا من قطع الملابس التى تباع بأسعار رمزية، مشيرة إلى أنه سيفتح أبوابه لمدة يوم واحد فقط لجميع الطلاب.

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