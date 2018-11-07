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أخبار البلد

السفير الياباني بالقاهرة: الطيب يمثل العالم الإسلامي السني

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 06:25 م
السفير الياباني خلال
السفير الياباني خلال لقائه بشيخ الازهر
محمود نوفل
أعرب ماسكي نوك سفير اليابان بالقاهرة عن سعادته للقاء الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث قال" لقد تشرفت كثيرا بلقاء فضيلة الأمام الأكبر "دكتور أحمد الطيب" شيخ الأزهر الشريف الذي يمثل العالم الإسلامي السني".

جاء ذلك علي خلفية لقاء السفير الياباني ماسكي نوك مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر.

وأضاف السفارة في بيان مقتضب لها اليوم ان السفير الياباني استمع أثناء اللقاء إلى أراء الدكتور الطيب الهامة حول موضوعات متعددة مثل تدابير مواجهة التطرف وحوار الأديان والعلاقات مع اليابان".

كما وجه سفير اليابان الدعوة للإمام الأكبر لزيارة بلاده ، وذلك لحرصها على الاستفادة من آرائه وأفكاره، باعتباره واحدًا من أهم الشخصيات المؤثرة والصانعة للسلام في مصر والعالم، ويرأس أعلى مرجعية إسلامية تنشر الوسطية في العالم.

وأعرب ماسكي نوك عن تطلع بلاده لأن يكون للأزهر دور أكبر في المجتمع الياباني، لضمان حالة الاستقرار والتعايش بين مكونات المجتمع الياباني، ولتصحيح الصورة المغلوطة التي روج لها الإرهابيون عن الإسلام باستخدام تفسيرات مغلوطة للنصوص الدينية.
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