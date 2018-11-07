اكتشاف أثري جديد في حي المطرية

أعلنت وزارة الآثار عن اكتشاف فريق بحثي مكون من خبراء مصريين وألمان، لحجر جيري مطبوع عليه نقوشات قديمة تعود إلى آلاف السنين، حيث يبلغ عمره 4000 سنة، ورجحت الوزارة أن ينتمي الحجر إلي الأسرة العشرين الفرعونية، فضلا عن إيجاد أجزاء من تماثيل أخرى.



وقد أكد عالم المصريات الألماني، ديتؤش راو، الذي يتولي قيادة البعثة أن النقوشات المحفورة علي الحجر تشير إلي الإله القديم أتوم.



واكتشف الفريق البحثي العديد من الحفريات في حي المطرية مثل تمثال ضخم للملك بسماتيك الأول في مارس 2017، بجانب بقايا معبد رمسيس الثاني.



يأتي ذلك ضمن العديد من الاكتشافات الأثرية التي تم التوصل إليها في الأشهر القليلة الماضية، والتي تأمل مصر أن تقوم بدورها في المساهمة في تنشيط السياحة، التي هي أحد مصادرها الرئيسية لجلب العملة الصعبة، وعودتها لسابق عهدها.