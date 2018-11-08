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محافظات

خطة مديرية أوقاف الأقصر للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 02:29 ص
الأقصر
الأقصر
شمس يونس
أعلن الشيخ إسلام محمد الأزهري، المتحدث الإعلامي لمديرية الأوقاف بالأقصر، عن اعتماد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل المديرية، خطة الاحتفالات التي أعدتها الدعوة بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم؛ في إطار احتفال المديرية بالمولد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن الخطة تأتى ضمن الحملة التعريفية العامة التي أطلقتها الوزارة والتي تحمل شعار "حبًا لحبيبك"، حيث تهدف إلى التعريف بنبينا صلى الله عليه وسلم وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية في الجناب المحمدي ومن أجل تعميق الصلة بين أفراد الأمة ونبيها، والاقتداء بأخلاقه ومنهجه القويم.

وأضاف "الأزهري"، أن المحاضرات يبلغ عددها ثمانون محاضرة ستعقد بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة على مدار شهر ربيع الأول.

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