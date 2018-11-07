68 عاما وما زال الحلم العربي حبيس الأدراج.. القوة العربية المشتركة الورقة الأخيرة لحماية العرب.. مطالب مصرية بضرورة تشكيلها لمواجهة التحديات المختلفة.. وإيران وتركيا وإسرائيل ثلاثي الخطر على المنطقة

متى يتحقق حلم «القوة العربية المشتركة»، سؤال يطرحه أكثر من 350 مليون مواطن في 22 دولة عربية.



ما يقرُب من 14 مليون كيلو متر مربع، هي مساحة الأراضي العربية، يوجد فيها النفط والغاز والموارد الطبيعية المصنفة أنها الأضخم في العالم، لكن لا تُستغل بالشكل المطلوب؛ لتحقيق التنمية الحقيقية لشعوب المنطقة، إضافة إلى أن المنطقة العربية حاليا، أصبحت تواجه تحديات غير مسبوقة، سواء كانت «سياسية – عسكرية – اقتصادية - تنموية»، بالإضافة إلي تفكك بعض الدول العربية، وصراعات سياسية لدول أخرى؛ مما جعلها مصدرًا كبيرًا للتوتر والصراعات في العالم، وأصبحنا فريسة لتنفيذ أي أجندة من قبل الدول التي تريد الهزيمة للعرب في كافة المجالات.



الدولة المصرية والقيادة السياسية نادوا خلال الفترة الماضية، بضرورة وجود قوة عربية مشتركة؛ لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية، والتي مرت بها خلال الأعوام الماضية، سواء كانت التحديات تشمل "وجود منظمات ارهابية تعمل على تفكك بعض الدول، أو تحركات سياسية مُمولة من الخارج ساهمت فيما يُعرف «الربيع العربي»، والذي بدأ من تونس مرورا بمصر ثم ليبيا وبعد ذلك سوريا".



وواجهت كل دولة من الدول الأربعة المشار إليها آنفا، على حدةٍ، تحديات غير مسبوقة، وصلت إلي حد تهديد وجود الدولة والحفاظ على استقرارها ووحدة مجتمعها، لكن نتيجة لحرص المصريين والقيادة التي كانت تحكم مصر خلال الفترة ما بين 2011 حتى 2012، وتلاه ثورة الـ30 من يونيو 2013؛ ساعد على الحفاظ على وحدة السلم الاجتماعي، والحفاظ على الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة، وكشف المخطط الذي وُضع لتفكيك مصر ودول المنطقة.



وتؤكد مستجدات البيئة الاستراتيجية إقليميًا ودوليًا، أن الدول العربية في حاجة إلى قوة عسكرية مشتركة، والحديث عنها يعني تعاونًا عسكريًا عربيًا من حيث المفاهيم الاستراتيجية والعملياتية، وتكامل توظيف الموارد؛ بما يجعل هذه القوة قادرة على حماية الأمن القومي العربي، خاصة مع تنامي خطر الجماعات المتطرفة مثل «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى، بالإضافة إلى التحديات الإقليمية المتمثلة في «إيران – إسرائيل – تركيا – حزب الله – الحوثيين» إلي تزايد مخاوف اندلاع صراعات طائفية في المنطقة، وأطماع بعض القوى الإقليمية.



- اتفاقية الدفاع العربى المشترك



في خمسينيات القرن الماضى، وقعت الدول العربية المشاركة فى جامعة الدول العربية، على اتفاقية الدفاع العربى المشترك، والتي نصت فى بندها الأول على اختصاصات اللجنة العسكرية الدائمة وهى: «إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة- أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على أى دولة عربية - أو أكثر من الدول المتعاقدة، أو على قواتها- وتقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة، وتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها، وفقا لإمكانات كل دولة».



كما نصت الاتفاقية على: «تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للمناورات المشتركة بين القوات - إعداد المعلومات والإحصاءات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكاناتها الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك - تشكيل هيئة أركان مشتركة لمعاونة القائد العام للقوات العربية الذى حددت الاتفاقية طريقة توليه منصبه عن طريق الانتخاب لمدة عامين، على أن يكون مقر اللجنة القاهرة»، إلا أنه وطيلة السنوات الماضية؛ لم يتم تفعيل بنود هذه الاتفاقية، التي وقعت عليها 7 دول هى «مصر، سوريا، العراق، السعودية، الأردن، اليمن، لبنان»، ثم انضمت إليها باقى الدول فيما بعد.



- تحديات تواجه تشكيل قوة عربية مشتركة



هناك تحديات عدة تواجه تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة، أهمها تفكك بعض الجيوش العربية وانهيارها، وغياب التوافق والإجماع العربي، نتيجة الأحداث التي مرت بها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال العشرين سنة الماضية، لكن في ذات الوقت كان لقوات «درع الجزيرة» وتحالف «عاصفة الحزم» في اليمن نواة لمشروع تشكيل تحالف عربي قوي أو «ناتو عربي».



- إيران وتركيا وإسرائيل ومحاولة استهداف دول الخليج ووفرض النفوذ الإقليمي



إن طبيعة التهديدات التي تواجه الخليج العربي تتمثل في دول إقليمية مثل إيران وجماعات مثل الحوثيين في اليمن وداعش في سوريا والعراق؛ فالحوثيون يتلقون الدعم من إيران، كما أن تنظيم داعش الإرهابي استفاد من ضعف الدولتين في سوريا والعراق ليفرد حدود سيطرته لتصل إلى ما يقارب نصف مساحة سوريا ونصف مساحة العراق، قبل تلقيه صفعة قوية من الدولتين خلال الفترة الماضية، ليفقد أكثر من 90% من قوته.



أما المملكة العربية السعودية فلم تقم فقط بقيادة تحالف ضد الحوثيين في اليمن، والمعروف إعلاميا بتحالف «عاصفة الحزم»، ومن بعده تحالف «إعادة الأمل»، وإنما شكَّلت سدًّا لردع إيران وأية دولة تريد الهيمنة على المنطقة؛ حيث إن إيران تعمل في كلٍّ من سوريا والعراق ولبنان.



كما تؤكد تحركات إيران فى الإقليم وعلاقاتها المتغلغلة في العراق واليمن، مدى فاعلية ونشاط الدور الإيراني بالمنطقة العربية.



وتعمل تركيا كذلك على لعب دور قيادي بالإقليم؛ معتمدة على قبولها كـ"فاعل" من قبل معظم دول الإقليم، وعلاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية الجيدة مع دول المنطقة خاصة الدول الخليجية، علاوة على دورها الفاعل فى سوريا والعراق ضمن استراتيجيتها الأمنية في المنطقة.



وعلى الرغم من عدم قبول إسرائيل كفاعل إقليمى؛ إلا أنها تلعب دورًا هامًا لا يمكن إنكاره، من خلال علاقاتها الدبلوماسية الناجحة على المستوى الدولى والإقليمى، فهى تعمل على «استمرار الصراعات القائمة وتغذيتها»، عن طريق تمويل جماعات مسلحة تتواجد فى بؤر الصراع المختلفة فى المنطقة؛ وذلك لتهميش القضية الفلسطينية وسط كل تلك التهديدات الأمنية، وكان لها ذلك، فبالفعل هُمشت القضية الفلسطينية على المستوي السياسي والأمني العربي.



- القدرات العسكرية الحالية للدول العربية



امتلاك الردع والقدرة على استخدامه؛ يلجم جماح الحرب، وكان ذلك العنصر الرئيسي في عملية تطوير وتحديث الجيوش العربية خلال السنوات السبع الماضية، خاصة جيوش «مصر – السعودية – الإمارات»، لمواجهة التحديات المختلفة، سواء لمواجهة التنظيمات الإرهابية، أو التحديات الجيوسياسية الإقليمية.



وكانت البداية كالعادة من مصر، فقد اهتمت القيادة السياسية في مصر بعد ثورة 30 يونيو بعملية تحديث وتطوير شاملة للجيش المصري، واشتملت عملية التطوير والتحديث على شراء طائرات قتالية الأحدث في العالم مثل «الرافال» و «الميج» و «الكاموف» و«الطائرات بدون طيار المسلحة» و«طائرات النقل العسكري المختلفة».



وحصلت البحرية المصرية على حاملتي مروحيات ميسترال من فرنسا، كذلك فرقاطات وغواصات متنوعة من فرنسا وألمانيا.



وشهد تسليح قوات الدفاع الجوي المصري طفرة بدخول أجهزة إنذار مبكر وردارات وأنظمة صواريخ الأحدث في العالم.



واشتمل تجهيز الفرد المقاتل المصري خلال الـ5 سنوات الماضية على أحدث الأسلحة والمعدات التي تعمل على تنفيذ أي مهمة في الداخل المصري أو في الخارج، لحماية الأمن القومي المصري والعربي، وذلك في إطار الدور الوطني والعروبي للدولة المصرية.



وخلال السنوات الماضية، اشترت المملكة العربية السعودية، أحدث الطائرات العالمية مثل «التايفون» الأوربية، والـ f 15 الأمريكية، كما تمتلك القوات الجوية للمملكة أحدث الطائرات الحربية العالمية المختلفة، بالإضافة إلى المروحيات وطائرات النقل العسكري.



وتمتلك القوات البرية السعودية آلاف المدرعات والدبابات والمدافع، وتتكون البحرية السعودية من عشرات القطع البحرية متنوعة ما بين الفرقاطات والكورفيتات وسفن الدورية وكاسحات الألغام، كما تمتلك قوات الدفاع الجوي السعودي صواريخ الباتريوت بالإضافة إلي تعاقدها على منظمة إس 400 الروسية.



وفي ذات السياق، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، قفزة تسليحية ضخمة خلال السنوات الماضية، حيث عززت من قدرة قواتها الجوية بطائرات من طراز "ميراج 9-2000" والطائرات القتالية من طراز "F-16E-F" إلى جانب طائرات "الأباتشي"، كما قامت مؤخرا بالاتفاق على شراء طائرات نقل تكتيكية من طراز "C-130J" وطائرات نقل استراتيجية.



ودخلت الإمارات في مشروع عسكري تحصل بمقتضاه على سفن قتالية فرنسية مزودة بصواريخ أمريكية دفاعية، كذلك للروس نصيب من أموال الإماراتيين الذاهبة للتسليح حيث تستورد الإمارات من روسيا أنظمة للدفاع الجوي وأخرى دفاعية مضادة للصواريخ طويلة المدى وقصيرة المدى.



- التدريبات والمناورات العسكرية العربية المشتركة



سعت القيادة المصرية خلال السنوات الماضية، إلى زيادة وتفعيل التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر والدول العربية، سواء كانت تدريبات «عربية – عربية»، أو تدريبات «عربية – إسلامية»، أو تدريبات «عربية – أجنبية»، وقد شهدت الفترة الماضية العشرات من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مثل «درع العرب، التدريب الجوى المشترك "اليرموك" مع الكويت، والتدريب البحرى والجوى المشترك "حمد" و"خالد بن الوليد" مع البحرين، والتدريب الجوى المشترك "فيصل" و "درع الخليج" مع السعودية.



كما نفذت مصر عددا من التدريبات العسكرية والمناورات المختلفة مع الدول العربية مثل التدريب المشترك "العقبة" مع الجانب الأردنى، والتدريب البحرى المشترك "خليفة" والتدريب البحرى الجوى المشترك "زايد" و " تحية النسر" مع الجانب الإماراتى، وتدريب "النجم الساطع" مع بعض الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية.



- التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي



تعاني معظم الدول العربية من اضطرابات سياسية وفكرية واجتماعية ودينية تسبب التطرف والعنف؛ الأمر الذي أدخل الكثير من الأنظمة العربية في حالة من الفوضى والحروب والصراعات الأهلية، وقد أدت حالة الانسداد الفكري إلى انقسام الدول والمجتمعات العربية إلى عدة كيانات طائفية ومذهبية وعرقية ومناطقية.



ومن التحديات التي تواجه الدول العربية أيضا، هي التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأمن المائي، حيث أصبحت أزمة المياه حاليًا ورقةً مهمةً في الصراع السياسي والاقتصادي في المنطقة العربية، وربما اعتبرت فتيلَ الأزمة في النزاعات الإقليمية، وكذلك الفقر وسوء توزيع الدخل القومي.



وتعد قضية البطالة في العالم العربي، مشكلة كبرى تهدد الأمن القومي للعرب؛ حيث تتنوع أسباب ارتفاع معدلاتها، ومعدل نمو القوى العاملة في الدول العربية باختلاف الدول والحكومات، التي أكدت أن هذه الأسباب هي محصلة لضعف الأداء الاقتصادي من ناحية، وسوء توجهات التنمية وضعف مناهج المؤسسات التعليمية والتدريبية من ناحية أخرى، الأمر الذي استوجب إصلاحات اقتصادية عميقة اتبعت منهاج السوق.



- ارتباط الأمن القومي المصري بالأمن القومي العربي



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة له، في منتدى شباب العالم، الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، وانتهى مساء أمس، أن الأمن القومى العربى قبل 2011 مختلف عن بعدها، موضحا أن هناك تنسيقا بين مصر ودول الخليج والأردن، لمواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أن الأمن القومى العربى يعانى من حالة انكشاف، وهناك دول خرجت من موازين قوى المنطقة، وأن وزن الأمن القومى العربى بات مختلفا قبل وبعد عام 2011.



وأضاف الرئيس أن الطرح المصرى يقوم على أن التعاون بين دول المنطقة سيفعل الكثير فى ظل توحيد الجهود لتجاوز الأزمات الحالية، كما أن ميثاق الجامعة العربية يضم اتفاقيات دفاع مشترك لذا فهى تمثل التزامات علينا مع أشقائنا فى المنطقة العربية.



وتحدث السيسى، عن القوات العربية المشتركة، ودورها في حماية البلاد، مشيرا إلى أن القوات العربية قادرة على حماية بلادنا.



وجاء حديث الرئيس السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تماشيا مع ما يتم في مصر حاليا من تدريبات عربية مشتركة، بين جيوش 6 دول عربية، بالإضافة لعدد من الدول الأخرى التي تقوم بدور مراقب.



ولم يكن حديث الرئيس في منتدى شباب العالم الخاص بضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة أو ناتو عربي مشترك لحماية الأمن القومي العربي، الأول، حيث دعى الرئيس في مارس 2015 بتشكّل قوة عسكرية عربية لِمواجهة الإرهاب، كما أن جميع أحاديث الرئيس سواء التلفزيونية أو اللقاءات الثنائية التي تجمعهُ مع رؤساء الدول العربية، يدعوا فيها لضررورة وجود قوى عربية مشتركة.



وفي النهاية، فإن جميع الوسائل أصبحت متاحة أمام الدول العربية، سواء كانت «تسليحية - مادية - سياسية – اقتصادية»، لكي يتم تحقيق «الحلم العربي»، وهو «تشكيل قوة عربية مشتركة»، الذي ظل حبيس الأدراج طيلة أكثر من 65 عامًا، وذلك لحماية الأمن القومي العربي ومصالح الدول العربية ومواجهة التحديات المختلفة.