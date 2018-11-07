سعد بدير: انتخابات الوفد دائما تعكس الروح الأصيلة لحزبنا العريق

ثمّن النائب سعد بدير، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والمرشح لخوض انتخابات الهيئة العليا للحزب، الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب المصري في تحمل المسئولية من خلال المشاركة في الحياة العملية، مؤكدا قدرتهم في العطاء وتقديم رؤى جديدة ومعاصرة لخدمة الوطن، وإثراء الحياة الحزبية في البلاد.





وأعرب النائب البرلمانى في تصريحات له، اليوم الأربعاء: عن بالغ تقديره لدور المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، الداعم لشباب الحزب الدائم في شتى المجالات، وإيمانه العميق بأهمية دورهم في رفعة الوطن وخدمته، لافتًا إلى أهمية انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي، لتجديد الدماء، والاستفادة من رؤيتهم المستقبلية، وإثراء العمل الحزبي.





وأضاف بدير، أن "بيت الأمة" يحظي بمكانة خاصة في الحياة السياسية المصرية، نظرًا لتاريخه العريق، ما يجعل انتخابات الهيئة العليا للوفد محط أنظار وترقب شديدين في الأوساط المصرية، داعيًا جموع الشباب والناخبين للمشاركة في هذا الماراثون الديموقراطي.





وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، أجرى كل الاستعدادات اللازمة لتيسير إجراء عملية انتخابات الهيئة العليا للحزب، وتوفير سبل الراحة للناخبين المشاركين في الانتخابات، منها تجهيز خيمة انتخابية إلكترونية، وتوفير الدعم اللوجيستى من انتقال وإعاشة ومبيت للناخبين القادمين من جميع المحافظات، بما يتيح الفرصة لزيادة نسبة الإقبال والمشاركة.





وقال بدير: «أثق تمامًا أن الهيئة الوفدية المقبلة، تحمل على عاتقها مهام كبيرة فى مساندة جهود رئيس الحزب، من أجل العمل على تحقيق آمال وطموحات الوفديين، وجعل بيت الأمة فى طليعة الأحزاب السياسية كما عهدناه دائمًا».



