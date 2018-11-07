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تعليم

وفد معهد أنسيس الفرنسى يختتم زيارته لطب بيطرى بنها .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
اختتم وفد معهد أنسيس بفرنسا زيارته الى كلية الطب البيطرى بمشتهر - جامعة بنها وذلك لعقد دورات تدريبية لاعضاء هيئة التدريس والباحثين عن " التشخيص الجزئى للأمراض البيطرية " تحت رعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية .

وقال الدكتور محمد غانم أن الدورة نظمها مركز التميز البحثى ومشروع امحوتب بالكلية بحضور الدكتور ريتشارد ثيري - مدير معهد معهد أنسيس فرنسا وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين .

واشار عميد الكلية الى ان الدورة تاتى ايضا فى اطار استراتيجية جامعة بنها لتفعيل سياسة الإنفتاح الدولي وفي إطار مشروع التعاون الدولى بين كلية الطب البيطري جامعة بنها ومعهد أنسيس بفرنسا مؤكدا ان اعضاء الوفد قاموا بزيارة الأقسام العلمية والمراكز والمعامل البحثية بها.
وفد معهد أنسيس الفرنسى يختتم زيارته لطب بيطرى بنها .. صور
وفد معهد أنسيس الفرنسى يختتم زيارته لطب بيطرى بنها .. صور
وفد معهد أنسيس الفرنسى يختتم زيارته لطب بيطرى بنها .. صور
وفد معهد أنسيس الفرنسى يختتم زيارته لطب بيطرى بنها .. صور
وفد معهد أنسيس الفرنسى يختتم زيارته لطب بيطرى بنها .. صور
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