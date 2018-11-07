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فن

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:37 م
صدى البلد
نورا نبيل - عدسة \ عمرو سيد
استضاف موقع "صدى البلد" نجم آراب أيدول الفنان محمد حسن، الذى تحدث عن ألبومه الغنائي الجديد "سلامات" وكشف عن تفاصيل وكواليس أول مشروعاته الغنائية.

كما تحدث محمد حسن عن تحضيره ثلاث أغنيات من المقرر ان يتم تصويرهم على طريقة الفيديو كليب، وكشف عن مدى الفائدة التى عادت عليه بعد مشاركته فى برنامج أراب ايدول".

يشار إلى أن ألبوم «سلامات» يضم 11 أغنية تعاون فيهم مع عدد كبير من كبار الشعراء منهم أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد وأمير طعيمة وخالد تاج الدين ومحمد الأياتي وعمرو يحيي ومن الملحنين وليد سعد ومحمد رحيم وتامر عاشور ومدين وبلال سرور ومحمد حمزة، ومن الموزعين أحمد إبراهيم وكريم عبدالوهاب وأحمد عبدالسلام وآثر عاشور والألبوم من إنتاج «اربيان ميوزيك» عمرو فاروق ومن المقرر طرح الألبوم اليوم بالأسواق.
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور
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