افتتاح ثاني وحدات القسطرة التداخلية الطرفية بمستشفى جامعة المنصورة..صور

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة والدكتور السعيد عبد الهادي عميد كلية طب المنصورة والدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة والدكتور مسعد سليمان رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية اليوم "الاربعاء" ثاني وحدات القسطرة التداخلية الطرفية بقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفي الجامعي وذلك في إطار توجه الدولة نحو إنهاء قوائم الانتظار لمرضي جراحة الأوعية الدموية.



وأكد الدكتور مسعد سليمان أن اولي الوحدات تم إنشاؤها داخل مستشفي الطوارئ في عام ٢٠٠٨ لتعمل ثلاثة أيام بالأسبوع وكانت في طليعة وحدات القسطرة الطرفية داخل جامعة المنصورة، مضيفا أن الوحدة الأولى نجحت في إجراء مايزيد عن ثلاثة آلاف من حالات القصور الحرج بالدورة الدموية والتي تنتج عن الإصابة بمرض تصلب الشرايين والذي تضاعفت نسبته في مصر نتيجة زيادة معدلات الإصابة بالسكري وكذلك ارتفاع نسبة المدخنين مما يؤدي بالتبعية إلى انسداد الشرايين الطرفية وحدوث غرغرينا بالأطراف.



وأضاف أنه مع زيادة الخدمات المقدمة في هذا المجال تضاعفت أعداد المرضي من طالبي الخدمة حيث اعتادت جامعة المنصورة على استقبال مرضي من خمسة محافظات محيطة إضافة للكثافة السكانية العالية لمحافظة الدقهلية والذي شمل في مجمله ربع سكان مصر لذا كانت هناك خطوات دؤوبة لزيادة القدرة الاستيعابية لقسم جراحة الاوعية الدموية باستحداث مواقع اخري كانت باكورتها ثاني الوحدات بالمستشفي الجامعي.



من جانبه أشار الدكتور السعيد عبد الهادى إلى أنه جار التجهيز لافتتاح ثالث الوحدات بمستشفى النقاهة قريبا إضافة إلي قرب تدشين العمل بمركز جراحة الأوعية وجراحة القلب والصدر وهو الأول من نوعه في مصر حيث صمم ليكون الوجهة المتخصصة في هذا المجال لخدمة جميع سكان المحروسة ويهدف التعاون بين قسم جراحه الاوعيه الدموية وإدارة الجامعة الي القضاء علي قوائم الانتظار في خلال ستة اشهر على الاكثر.



وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط بالوحدة الجديدة وما يقدمه قسم جراحة الأوعية الدموية من خدمات وباقى أقسام مستشفيات جامعة المنصورة، مؤكدا أن إدارة الجامعة تأخذ على عاتقها توفير الدعم المالي واللوجيستي لتحقيق معادلة خدمة متميزة بأعلي مستوي من خبرات مدربة من أعضاء قسم جراحة الأوعية الدموية وكذلك تقليص الأعباء المالية على المواطنين وهي معادلة غاية في الصعوبة لارتفاع تكاليف هذه التقنيات الحديثة والتي تتراوح بين خمسون الى مائتي الف جنيه للمريض الواحد ويتم توفير الدعم المالي بالتعاون بين إدارة الجامعة ووزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى اضافة الي الجمعيات الخيرية والتبرعات.