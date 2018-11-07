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تعليم

بعد إعلان أسوان عاصمة لشبابها.. الكشف عن منحة عبد الناصر لشباب أفريقيا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قال حسن غزالي، مؤسس مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، ونائب رئيس اتحاد الشباب الإفريقي، إنه جار تنسيق فعاليات بكل المجالات على مستوى شباب القارة الإفريقية، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسوان عاصمة الشباب الإفريقي.

وأضاف غزالي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن مكتب الشباب الإفريقي، يعمل على وثيقة رؤية مصر، 2030 والتي تتضمن تنمية العلاقات الافريقية، والتشبيك مع أجندة إفريقيا 2063، تحت شعار "إفريقيا التي نريدها".

وأوضح مؤسس مكتب الشباب الإفريقي بوزارة الشباب والرياضة، أن أجندة 2063 تتضمن مبادرة تعرف باسم "اسكات البنادق" لوقف النزاعات المسلحة والحروب بالقارة، والقضاء على الإرهاب.

وأكد أن مكتب الشباب الإفريقي يستهدف بناء قاعدة ثقافية موحدة لقارة إفريقيا، مشيرا إلى أن أجندة فعاليات أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019، تتضمن تأسيس مدرسة إفريقيا الصيفية 2063 مشيرا إلى أن المدرسة تستهدف تدريب مصريين وأفارقة مقيمين في مصر، وتنظيم ورش عمل، وزيارات ميدانية لمؤسسات وطنية، وذلك لأول مرة، ضمن فعاليات "برنامج الوعي الإفريقي" والذي يتضمن العديد من الفعاليات التثقيفية، بالشراكة مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

وكشف غزالى تفاصيل منحة جمال عبد الناصر، والتي تنطلق لأول مرة، وتقدم للقيادات الشبابية الإفريقية المميزة، في إطار توجيهات أجندة إفريقيا 2063 لبناء القدرات، بالإضافة إلى مشروع "بذور" لدمج طلائع اللاجئين الأفارقة وخلق شخصية عالمية بسمات محلية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.
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