القومي للمرأة: استطعنا الوصول للآلاف من المواطنين عبر الـ سوشيال ميديا

قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مناقشة موضوع الـ"سوشيال ميديا" وخطورتها على المجتمع؛ أمر في غاية الأهمية، فكلنا لدينا إدمان للسوشيال، فلها العديد من الإيجابيات لكن السلبيات أكثر بسبب عدم الوعي وعدم الثقافة؛ فيتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاطئ يضر شبابنا، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع فى منتدى شباب العالم؛ نقطة مضيئة، ومن أهم الموضوعات التى تخص الشباب.



وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه كان لا بد من تشكيل لجنة مراقبة السوشيال ميديا منذ فترة، خاصة وأننا عانينا من أخطارها منذ 2011 بسبب الشائعات والإرهاب الذى انتشر، وبث أفكار سيئة، مشيرة إلى ضرورة أن تتحرك الدولة ضد كل ما يتعارض مع الأمن القومى .



وأكدت أن المجلس القومى للمرأة مدرك لأهمية السوشيال ميديا؛ لذلك يهتم بالصفحة الخاصة به على الـ"فيسبوك" حيث زاد عدد متابعيها بشكل كبير؛ لأنها وسيلة تواصل مع الناس، وننشر عليها كل الأخبار والفعاليات.



وتمنت أن يصبح رقم متابعي الصفحة بالملايين؛ لأنها أسرع وسيلة للتواصل مع المواطنين.



وأشارت إلى أن كل المجالس لديها لجنة إعلامية، تنشر الخدمات التى تقوم بها وتتلقى المشكلات من خلالها، لافتة إلى أن المجلس يقوم بتشكيل لجنة متخصصة تتابع مشكلات المواطنين.