ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القومي للمرأة: استطعنا الوصول للآلاف من المواطنين عبر الـ سوشيال ميديا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:39 م
صدى البلد
أمل مجدى
قالت رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مناقشة موضوع الـ"سوشيال ميديا" وخطورتها على المجتمع؛ أمر في غاية الأهمية، فكلنا لدينا إدمان للسوشيال، فلها العديد من الإيجابيات لكن السلبيات أكثر بسبب عدم الوعي وعدم الثقافة؛ فيتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاطئ يضر شبابنا، مشيرة إلى أن مناقشة هذا الموضوع فى منتدى شباب العالم؛ نقطة مضيئة، ومن أهم الموضوعات التى تخص الشباب.

وأضافت فى تصريحات لـ"صدى البلد" أنه كان لا بد من تشكيل لجنة مراقبة السوشيال ميديا منذ فترة، خاصة وأننا عانينا من أخطارها منذ 2011 بسبب الشائعات والإرهاب الذى انتشر، وبث أفكار سيئة، مشيرة إلى ضرورة أن تتحرك الدولة ضد كل ما يتعارض مع الأمن القومى .

وأكدت أن المجلس القومى للمرأة مدرك لأهمية السوشيال ميديا؛ لذلك يهتم بالصفحة الخاصة به على الـ"فيسبوك" حيث زاد عدد متابعيها بشكل كبير؛ لأنها وسيلة تواصل مع الناس، وننشر عليها كل الأخبار والفعاليات.

وتمنت أن يصبح رقم متابعي الصفحة بالملايين؛ لأنها أسرع وسيلة للتواصل مع المواطنين.

وأشارت إلى أن كل المجالس لديها لجنة إعلامية، تنشر الخدمات التى تقوم بها وتتلقى المشكلات من خلالها، لافتة إلى أن المجلس يقوم بتشكيل لجنة متخصصة تتابع مشكلات المواطنين.
loading...

ترشيحاتنا

تصريحات نارية لـ نجم فريق الترجي عن مواجهة الأهلي بـ رادس فى نهائى أفريقيا

كاسونجو يكشف طبيعة إصابته خلال مباراة الزمالك وحرس الحدود

شاهد.. لقطات تظهر تحركات مفجر نفق نيويورك

سياسي تركي يحذر من أزمة خطيرة تهدد استقرار بلاده

عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو

وزيرة الهجرة بغطاء للرأس في مسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

الأهلي يتدرب تحت حراسة أمنية مشددة فى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

نجم الترجي يوجه رسالة تحذير نارية.. ويتوعد الأهلي قبل نهائي أفريقيا

رسميا..CAF يجامل الترجى بقرار جديد قبل مواجهة الأهلى فى نهائى أفريقيا

انفجار موزع غاز يسفر عن تدمير 3 محال تجارية بالمحلة.. صور

رئيس الحكام الجزائرية يكشف حقيقة إيقاف بن عبيد بسبب ذهاب نهائى أفريقيا

5 فتيات مصريات تألقن في منتدى شباب العالم .. تعرف عليهم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد حسن نجم أراب أيدول فى ضيافة صدى البلد .. صور

شاهد.. انتخابات التجديد النصفي للكونجرس فى 100 صورة

فنانون قدموا اختراعات خدمت البشرية.. مايكل جاكسون فى القائمة.. صور

ليست في أوروبا ولا أمريكا.. حكاية بائع ضحى بـ15 ألف جنيه من أجل قطة

الكيلو بـ 800 جنيه.. البطارخ بدمياط للأغنياء والفوارغ للغلابة

فيديو

مكرم محمد أحمد: فخور بـ منتدى شباب العالم وهؤلاء هم سبب النجاح .. فيديو
عزة مصطفى تكشف تفاصيل رسالة محمد صلاح لـ نحاتة المنيا.. فيديو
مكرم يكشف دلالة حضور البشير لـ ختام منتدى شباب العالم.. فيديو
بالفيديو.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم ماتريوشكا
طارق الخولي: الشعوب هي من تصيغ الإرادة السياسية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟