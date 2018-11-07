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الشهابي : ثقافة تقبل الآخر أصبحت من جينات المصريين..فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:31 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال إبراهيم الشهابي عضو لجنة التنسيق بين شباب الأحزاب واتحاد الطلاب الأفريقى، إن أهم ما قدمته مصر خلال منتدى شباب العالم الذي تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ هو رأيتها للهوية المصرية.

وأضاف خلال حواره ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هوية مصر الجغرافية موجودة من 7000 سنة و لم تتغير، فمصر هلى ملتقى الحضارات والتجارة.

وأشار إلى أن مصر وسطية، فالجميع يأتي الى مصر من جميع دول العالم، وأوضح أن ثقافة تقبل الآخر أصبحت من جينات المصريين، وأكد أن الجيل الحالى يعلم معنى المأساة التى عانت منها مصر فى الفترة الاخيرة.

وأكد أن هناك بعض الأشخاص فى الفترة الماضية كانوا يستغلون الدين فى أشياء شخصية لهم، وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن حرية العبادات خلال كلمته بمنتدى شباب العالم.

وفى نفس السياق أكد أن المصريين انتصروا فى 30-6 بالهوية المصرية التى هى فى الاصل الدولة.
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