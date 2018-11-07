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تعليم

ندوة بجامعة المنوفية تعلن بدء مبادرة 100 مليون صحة ديسمبر المقبل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 07:54 م
صدى البلد
مروة فاضل
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية ندوة توعوية تحت عنوان "حلل واكتشف في مبادرة 100 مليون صحة" تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك بهدف حث المواطنين علي المشاركة الفعالة في الكشف من خلال الحملة القومية والوصول إلى مجتمع خال من مضاعفات الأمراض غير السارية.

وحث قرمان الحضور على ضرورة المشاركة الإيجابية مع مبادرة الرئيس لعمل مسح شامل للكشف علي فيروس C والوصول بوطننا الحبيب خاليا تماما من الفيروس، كما شدد علي الطلاب المشاركين بأن يكونوا مصدر تنوير لمن حولهم في نشر العلم والتوعية بخطورة الأمراض غير السارية والتي يكمن فيها معظم أسباب الوفاة المفاجئة.

وأكد الدكتور محمود قورة وكيل كلية طب المنوفية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة الكشف الدوري على الضغط والسمنة والسكر لأنهم يعتبرون من الأمراض غير السارية وتكمن في الجسم وتسبب الموت المفاجئ، بالإضافة إلى ضرورة اتباع الأنظمة الغذائية السليمة وممارسة الرياضة للوقاية من أمراض السمنة التي تعتبر سببا أساسيا للعديد من الأمراض.

من جانبه أكدت الدكتورة سميرة عزت وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع بضرورة الكشف عن فيروس C وذلك لأن الاكتشاف المبكر للمرض يساعد في نسب الشفاء منه مشيرة إلى مضاعفات الأمراض غير السارية، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج.

وفي ختام الندوة أعلن الدكتور ممدوح عبدالعليم مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بمديرية الشئون الصحية عن بدء حملة 100 مليون صحة في غرة ديسمبر المقبل وتستمر شهرين حتي نهاية يناير من العام المقبل، مشيرا إلى أنها ستجوب جميع أنحاء مدن وقري المحافظة وستتواجد بجميع المراكز الصحية بها.

وأضاف أن الدولة توفر كافة العلاجات والفحوصات لفيروس C وضغط الدم والسكر والسمنة في مستشفياتها الحكومية والجامعية ومراكزها الصحية مجانا.
ندوة بجامعة المنوفية تعلن بدء مبادرة 100 مليون صحة ديسمبر المقبل
ندوة بجامعة المنوفية تعلن بدء مبادرة 100 مليون صحة ديسمبر المقبل
ندوة بجامعة المنوفية تعلن بدء مبادرة 100 مليون صحة ديسمبر المقبل
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