المصري للدراسات الاقتصادية يطلق مسابقة لريادة الأعمال تشمل كافة المحافظات

أعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية عن إطلاق مسابقة لريادة الأعمال خلال فترة 4 أشهر من يناير حتى أبريل 2019 تشمل كافة محافظات مصر.



جاء ذلك خلال مؤتمر ريادة الأعمال في مصر والذي نظمه المركز، ويُشترط ألا يزيد عمر المشارك عن 40 عاما وأن يتقدم بفكرة مشروع تتضمن قيمة مضافة لفكرة أو منتج له علاقة بالزراعة أو الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الصناعى.



وسيتم اختيار أفضل 20 فكرة من خلال لجنة متخصصة ومناقشتها بمؤتمرات إقليمية، على أن تكون نواة للمشروعات التى سيتم عرضها بالمؤتمر المزمع عقده فى أكتوبر المقبل.