خبير اقتصادي: الدولة تولي اهتماما بتمويل المشروعات الصغيرة

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتمويل المشروعات الصغيرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث بدأت الدولة في التعلم من التجارب الاقتصادية الناجحة مثل الصين الذي يقوم 60% من الناتج المحلي بها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح الإدريسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صوت الناس" المذاع على فضائية المحور، أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في تقليل معدلات البطالة، رفع معدلات النمو الاقتصادي والكثير من العوائد الخاصة بهذا الملف، الذي تقوم الدولة على مواجهة التحديات التي تواجه تلك المشروعات.



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الدولة بدأت في التنسيق مع البنك المركزي تنظيم مبادرة لتوفير 200 مليار جنيه منح وقرود لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي ترأسه الدكتورة نيفين جامع، استطاع تقديم العديد من المساعدات والمبادرة للمواطنين بالإضافة للتعاون مع كافة الجهات الأخري.